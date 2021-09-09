Электрический ажиотаж: очередь на электромобиль Porsche Taycan растянулась на полгода

Porsche не справляется со спросом на электромобили семейства Taycan. Это привело к тому, что заказанных машин клиентам приходится ждать до полугода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Несмотря на высокую стоимость даже базовой модификации электрического лифтбека Porsche Taycan, машины расходятся очень хорошо. Выступая на Мюнхенском автосалоне, исполнительный директор Porsche Оливер Блум сообщил, что спрос на Taycan остается таким высоким, что время ожидания в настоящее время может достигать шести месяцев.

Только за первое полугодие 2021 года немецкий автопроизводитель выпустил около 20 тысяч электромобилей. Но этого оказалось недостаточно. Блум добавил, что нехватка микросхем также способствовала увеличению времени ожидания новых Taycan.

Высокий спрос на Taycan показывает, что первый полностью электрический Porsche фанатами марки был воспринят положительно. А вскоре компания представит полностью электрический вариант Macan.

Сообщается также, что Porsche рассматривает возможность создания более компактного электрического седана, чем нынешний Taycan, чтобы составить конкуренцию BMW i4 и Tesla Model 3. Новая модель может использовать ту же платформу PPE, что и предстоящий электромобиль Audi A4 e-tron EV, и может разделять силовую установку с электрическим Macan.