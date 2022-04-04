UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Очаков подвергся новому обстрелу оккупантов

Фото: Мирный Очаков (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Заместитель мэра Очакова Алексей Васьков подтвердил очередной обстрел города российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне Николаев".

В исполкоме Очакова подтвердили обстрел города. Заместитель мэра призвал горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Васьков рассказал о ранении гражданских в результате вражеского удара. Также были повреждены инфраструктурные объекты Очакова. Точное количество пострадавших по состоянию на 21:45 еще уточнялось.

Накануне российские оккупанты тоже обстреляли город и областной центр. В результате удара по Николаеву и Очакову 3 апреля погибли 8 человек, еще 34 получили ранения.

Напомним, что в Мангуше российские оккупанты заблокировали эвакуационную колонну для Мариуполя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьНиколаевская ОГАВторжение России в УкраинуВойна России против Украины