ru ua
Пн, 04 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Очаков подвергся новому обстрелу оккупантов

Новина українською →
Николаевская область, Понедельник 04 апреля 2022 22:38
Очаков подвергся новому обстрелу оккупантов Фото: Мирный Очаков (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Заместитель мэра Очакова Алексей Васьков подтвердил очередной обстрел города российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне Николаев".

В исполкоме Очакова подтвердили обстрел города. Заместитель мэра призвал горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Васьков рассказал о ранении гражданских в результате вражеского удара. Также были повреждены инфраструктурные объекты Очакова. Точное количество пострадавших по состоянию на 21:45 еще уточнялось.

Накануне российские оккупанты тоже обстреляли город и областной центр. В результате удара по Николаеву и Очакову 3 апреля погибли 8 человек, еще 34 получили ранения.

Напомним, что в Мангуше российские оккупанты заблокировали эвакуационную колонну для Мариуполя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Николаевская ОГА Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине