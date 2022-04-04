Очаков подвергся новому обстрелу оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на "Суспильне Николаев" .

В исполкоме Очакова подтвердили обстрел города. Заместитель мэра призвал горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Васьков рассказал о ранении гражданских в результате вражеского удара. Также были повреждены инфраструктурные объекты Очакова. Точное количество пострадавших по состоянию на 21:45 еще уточнялось.

Накануне российские оккупанты тоже обстреляли город и областной центр. В результате удара по Николаеву и Очакову 3 апреля погибли 8 человек, еще 34 получили ранения.