Очаков подвергся новому обстрелу оккупантов
Заместитель мэра Очакова Алексей Васьков подтвердил очередной обстрел города российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне Николаев".
В исполкоме Очакова подтвердили обстрел города. Заместитель мэра призвал горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Васьков рассказал о ранении гражданских в результате вражеского удара. Также были повреждены инфраструктурные объекты Очакова. Точное количество пострадавших по состоянию на 21:45 еще уточнялось.
Накануне российские оккупанты тоже обстреляли город и областной центр. В результате удара по Николаеву и Очакову 3 апреля погибли 8 человек, еще 34 получили ранения.
Напомним, что в Мангуше российские оккупанты заблокировали эвакуационную колонну для Мариуполя.
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