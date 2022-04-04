Очаків зазнав нового обстрілу окупантів
Заступник міського голови Очакова Олексій Васьков підтвердив черговий обстріл міста російськими військами.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Миколаїв".
У виконкомі Очакова підтвердили обстріл міста. Заступник міського голови закликав містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Васьков розповів про поранення цивільних внаслідок ворожого удару. Також пошкоджені інфраструктурні об'єкти Очакова. Точна кількість постраждалих станом на 21:45 ще уточнювалася.
Напередодні російські окупанти теж обстріляли місто та обласний центр. Внаслідок удару по Миколаєву та Очакову 3 квітня загинуло 8 осіб, ще 34 отримали поранення.
Нагадаємо, що в Мангуші російські окупанти заблокували евакуаційну колону для Маріуполя.
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