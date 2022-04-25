Обзор рынка СНГ экологически чистых покрытий 2022–2030

Объём рынка порошковых покрытий, по оценкам международных компаний, к 2028 году может достигнуть 17 миллиардов долларов США. Растущее применение продукции в автомобилестроении, потребительских товарах, металлообработке, и растущий спрос на экологически безопасные порошковые покрытия являются ключевыми факторами роста рынка. На сегодня среднегодовой темп роста выручки в мире составляет 5%, согласно последнему отчету Reports and Data. Более строгие правила, запрещающие использование выбросов летучих органических соединений, и благоприятные государственные инициативы в мире, такие как продвижение покрытий с более низким уровнем выбросов, являются ключевыми факторами роста доходов рынка порошковых покрытий. Порошковые покрытия выделяют значительно меньше летучих органических соединений (ЛОС) после нанесения покрытия, что приводит к снижению загрязнения атмосферы, безопасному хранению и обращению, а также низкой пожароопасности.

Сегодня на рынке СНГ основными компаниями в области порошковых покрытий являются Akzo Nobel, Jotun, Primatek РФ, AZPK Asia Color, последний является единственным заводом на территории Казахстана. Одним из типов производимых порошковых покрытий являются краски на основе полиэстера. Полиэстер обладает хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и достаточно прочен. Он обладает некоторыми другими свойствами, такими как химическая стойкость, термостойкость, стойкость к истиранию, быстрое отверждение и защита поверхности. Покрытия на основе полиэстера используются в различных областях, включая алюминиевый профиль, входные двери, машиностроение, колесные диски, металлические конструкционные элементы и другое.

В мировой практике сегодня, ожидается, что в сегменте бытовой техники будет зарегистрирован самый высокий среднегодовой темп роста выручки в течение прогнозируемого периода. Порошковые покрытия в основном используются для нанесения на различные бытовые приборы, такие как крышки и крышки стиральных машин, кондиционеры и водонагреватели, средства для мытья полов, дверцы и полки для посудомоечных машин, сушильные барабаны, вкладыши для морозильной камеры, миксеры и блендеры, стойки и шкафы, микроволновые печи и т. другие. Они обычно используются в приборах, которые требуют сочетания хорошего внешнего вида и устойчивости к истиранию, химическим веществам и колебаниям температуры. Но что касается СНГ, это тенденция с нашей стороны не будет аналогична, потому что на сегодня в СНГ полностью отсутствует сектор производства бытовой техники, соответственно спроса на подобные продукты у нас нет, хотя все научные разработки и испытания в области порошковых покрытий для бытовой техники у нас имеются. В связи с этим мы продолжим наращивать темпы роста в области классических областей рынка в нашей стране, например такие как электротехника. Исходя из общемировой практики, и курса развития глобального рынка порошковых полимерных покрытий, мы видим, что идем в нужном направлении.