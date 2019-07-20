Из-за обысков на 207 округе в Черниговской области на полицейских открыли дело

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по поводу незаконных обысков в ОИК 207-го округа Корюковским отделением полиции в Черниговской области. Об этом сообщил заместитель главы ОИК Владислав Опанасик, передает РБК-Украина со ссылкой на черниговские СМИ.

"Сегодня ГБР открыло дело против полицейских Корюковского отделения, которые среди ночи проводили незаконные обыски в окружной комиссии 207-го округа и без соответствующего решения суда забрали камеры для видеонаблюдения без каких-либо причин. Сегодня наша задача – не дать отдельным кандидатам сорвать выборы. Надеюсь, что в бюро расследований быстро разберутся с произволом людей в форме и дадут возможность провести законные выборы", – отметил заместитель главы ОВК.

Он подчеркнул, что внимание к делу со стороны ГБР – это возможность решить проблему на центральном уровне и не дать сорвать выборы в Черниговской области.

Источник документа: monitor.cn.ua

Как известно, в Черниговской области на 207-м округе полиция провела обыски без решения суда, которое является обязательным в таких случаях. Они изъяли технику для видеонаблюдения. В ОИК считают, что полиция таким образом помогает одному из кандидатов сорвать выборы в округе.