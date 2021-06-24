Обыски на территории бывшего детского лагеря очень похожи на инсценировку, - КГГА

Он подчеркнул, что обыски на территории лагеря очень похожи на инсценировку.

"Странно выглядит, когда впереди спецподразделения столичного СБУ, которое приехало на штурм, идет оператор и снимает этот процесс. Возникает несколько вопросов: если ожидали силовое сопротивление, то почему на территорию лагеря заходит оператор, снимает этот процесс. Первое, что они сделали, - вывели из строя все камеры наблюдения. Для чего? Чтобы зайти на склад, взять форму муниципалов, разложить ее и сделать "красивые фото", - отметил Ткачук.

Директор департамента КГГА также сообщил, что на фото силовиков помещение, где, вроде бы, нашли сумку с изъятыми предметами, - залито дождями и засыпано строительным мусором. А сама сумка и форма, которые якобы там нашли, - полностью сухие и чистые.

"И создается впечатление, что предметы были занесены непосредственно перед началом проведения обысков. На территории лагеря расположены 27 зданий. Но правоохранители пошли проводить обыск в этом здании и там нашли этот якобы тайник. После этого они потеряли интерес к следственным действиям и в дальнейшем их больше ничего не интересовало", - рассказал Ткачук.

Он также прокомментировал обыски дома у Игоря Мари - заместителя директора КП "Муниципальная охрана".

"Выглядит как спланировано шоу. Пришли в 7 утра домой, надели наручники, сделали фотографии, после этого наручники были сняты. Оружие, которое нашли у него дома, - полностью легально, на него есть официальные разрешительные документы. И его уже вернули Игорю Мари", - отметил Ткачук.

По его мнению, такие действия силовиков можно расценивать только как продолжение политического давления на городскую власть и дискредитацию всех ее подразделений.

Сейчас юристы департамента муниципальной безопасности готовят заявления о совершении правонарушений во время следственных действий.