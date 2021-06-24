Обыски на территории бывшего детского лагеря очень похожи на инсценировку, - КГГА

Обыски столичного СБУ на территории бывшего детского лагеря в помещении, которое планируют передать Департаменту муниципальной безопасности КГГА, - это инсценировка и продолжение политического давления на городскую власть.

Об этом заявил директор департамента Роман Ткачук во время пленарного заседания Киевского городского совета.

Он подчеркнул, что обыски на территории лагеря очень похожи на инсценировку.

"Странно выглядит, когда впереди спецподразделения столичного СБУ, которое приехало на штурм, идет оператор и снимает этот процесс. Возникает несколько вопросов: если ожидали силовое сопротивление, то почему на территорию лагеря заходит оператор, снимает этот процесс. Первое, что они сделали, - вывели из строя все камеры наблюдения. Для чего? Чтобы зайти на склад, взять форму муниципалов, разложить ее и сделать "красивые фото", - отметил Ткачук.

Директор департамента КГГА также сообщил, что на фото силовиков помещение, где, вроде бы, нашли сумку с изъятыми предметами, - залито дождями и засыпано строительным мусором. А сама сумка и форма, которые якобы там нашли, - полностью сухие и чистые.

"И создается впечатление, что предметы были занесены непосредственно перед началом проведения обысков. На территории лагеря расположены 27 зданий. Но правоохранители пошли проводить обыск в этом здании и там нашли этот якобы тайник. После этого они потеряли интерес к следственным действиям и в дальнейшем их больше ничего не интересовало", - рассказал Ткачук.

Он также прокомментировал обыски дома у Игоря Мари - заместителя директора КП "Муниципальная охрана".

"Выглядит как спланировано шоу. Пришли в 7 утра домой, надели наручники, сделали фотографии, после этого наручники были сняты. Оружие, которое нашли у него дома, - полностью легально, на него есть официальные разрешительные документы. И его уже вернули Игорю Мари", - отметил Ткачук.

По его мнению, такие действия силовиков можно расценивать только как продолжение политического давления на городскую власть и дискредитацию всех ее подразделений.

Сейчас юристы департамента муниципальной безопасности готовят заявления о совершении правонарушений во время следственных действий.