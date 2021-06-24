Обшуки на території колишнього дитячого табору дуже схожі на інсценування, - КМДА

Обшуки столичного СБУ на території колишнього дитячого табору у приміщенні, яке планують передати Департаменту муніципальної безпеки КМДА, - це інсценування та продовження політичного тиску на міську владу.

Про це заявив директор департаменту Роман Ткачук під час пленарного засідання Київської міської ради.

Він наголосив, що обшуки на території табору дуже схожі на інсценування.

"Дивно виглядає, коли попереду спецпідрозділу столичного СБУ, яке приїхало на штурм, йде оператор і фільмує цей процес. Виникає кілька питань: якщо очікували силовий спротив, то чому на територію табору заходить оператор, який фільмує цей процес. Перше, що вони зробили, - вивели з ладу всі камери спостереження. Для чого? Щоб зайти на склад, взяти форму муніципалів, розкласти її та зробити "гарні фото", - зазначив Ткачук.

Директор департаменту КМДА також повідомив, що на фото силовиків приміщення, де, начебто, знайшли сумку із вилученими предметами, - залите дощами та засипане будівельним сміттям. А сама сумка та форма, які нібито там знайшли, - повністю сухі і чисті.

"І складається враження, що предмети були занесені безпосередньо перед початком проведення обшуків. На території табору розташовані 27 будівель. Але ж правоохоронці пішли проводити обшук у цій будівлі і там знайшли цю нібито схованку. Після цього вони втратили інтерес до слідчих дій і надалі їх більше нічого не цікавило", - розповів Ткачук.

Він також прокоментував обшуки вдома в Ігоря Марі - заступника директора КП "Муніципальна охорона".

"Виглядає як сплановане шоу. Прийшли о 7 ранку додому, надягли кайданки, зробили фотографії, після цього кайданки були зняті. Зброя, яку знайшли у нього вдома, - повністю легальна, на неї є офіційні дозвільні документи. І її вже повернули Ігорю Марі", - наголосив Ткачук.

На його думку, такі дії силовиків можна розцінювати тільки як продовження політичного тиску на міську владу та дискредитацію всіх її підрозділів.

Наразі юристи департаменту муніципальної безпеки готують заяви про скоєння правопорушень під час слідчих дій.