Обыски СБУ на Закарпатье: МИД Венгрии вызвал украинского посла

Министерство иностранных дел Венгрии считает недопустимым обыски у лидеров венгерского нацменьшинства в Закарпатской области. Для того, чтобы выразить свое недовольство, вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непол.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет "Mukachevo.net".

Он заявил, что действия украинской власти перечеркнули все цивилизованные и европейские отношения между странами. Поэтому Венгрия будет в дальнейшем блокировать членство Украины в НАТО.

"К сожалению, в Украине снова продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства. Из-за недопустимости таких действий вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп ради того, чтобы выразить свое недовольство действиями руководства Украины в Киеве", - сказал Сийярто.

Напомним, в Закарпатской области руководителей иностранного благотворительного фонда заподозрили в ведении подрывной деятельности в пользу Венгрии. Фонд мог агитировать за создание венгерской автономии в пределах области. СБУ там провела обыски 30 ноября.

Ранее МИД Венгрии вызывал посла Украины из-за инцидента на границе.