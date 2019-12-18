Объявлены имена компаний-победителей "Премии HR-бренд Украина" 2019

В Киеве состоялось главное событие HR-отрасли - итоговая кейс-конференция и церемония награждения победителей Премии HR-бренд Украина 2019.

На мероприятии, организатором которого является hh.ua grc, были представлены лучшие практики из сферы управления человеческими ресурсами, мотивации и повышения лояльности персонала.

Главная задача Премии - ознакомить общественность с действенными кейсами и компаниями, которые достигли наибольших успехов в вопросах привлечения и построения долгосрочных отношений с сотрудниками, дать ориентиры для развития HR-отрасли. Ведь рынок труда все больше усложняется. Трудовая миграция, диджитализация, проблема привлечения талантов и молодежи, потребность в практической подготовке выпускников к вызовам бизнеса, влияние технологий на структуру рабочих мест и обязанности специалистов и т.д. - вот перечень основных вызовов, с которыми работодателям приходится иметь дело.

Так, Марина Маковий, генеральный директор hh.ua grc, отмечает: «Изменения охватили все вокруг. Меняется мир. Все более глубокое проникновение цифровых технологий, мобильность населения и глобализация, трансформация системы ценностей общества и смена поколений - все это отражается на том, как мы строим свои отношения с теми, кто нас окружает, с сотрудниками, с собой. Меняется бизнес. С одной стороны, компании все чаще делают инвестиции в диджитализацию. А с другой - они становятся все более «человечными», создавая условия для развития бесценных качеств сотрудников: эмпатии, креативности, инновационности».

Поэтому важно отметить те компании, которые успешно успевают за этими изменениями и возглавляют их, вдохновляя других реализовать потенциал и смело двигаться вперед.

По оценке экспертного жюри победителями «Премии HR-бренд Украина» 2019 стали:

Номинация «Украина»

І место – ПриватБанк з проектом «ЮніорБанк – школа фінансового успіху»

ІІ место – НЭК «Укренерго» з проектом «Культурний код Укренерго: ЕНЕРГІЯ ДОВІРИ»

ІІІ место – EPAM Ukraine з проектом «Організація волонтерського руху серед талантів EPAM Ukraine»

Номинация «Столица»

І место Domino's Pizza Ukraine з проектом «Domino's Business School»

ІІ место Innovecs з проектом «Innovation Vector – Мы растём и мы растим» та moneyveo з проектом «Екосистема EVP moneyveo – зробимо задоволеним і успішним кожного співробітника moneyveo»

Номинация «Регион»

І место Мариупольский городской совет з проектом «Утримання молоді в Донецькому регіоні»

ІІ место Агропромхолдинг «АСТАРТА-КИЇВ» з проектом «Моє майбутнє в агро: нові можливості з ІТ»

Номинация «Мир»

І место SoftServe, Inc. з проектом «Успішний старт кар'єри в ІТ»

ІІ место DataArt з проектом «Skillotron»

ІІІ место Інтерпайп з проектом «Майстерність без меж»

Специальные номинации Премии HR-бренд

В специальной номинации «Выбор жюри» победителем стал проект Ашан Ритейл Украина «Best Artist серед митців м`яса»; В специальной номинации «DIGITAL в HR» победителем стал проект DataArt «Skillotron»; Лучшим социальным проектом года Жюри признало проект ГК «ЛІГА» «Від корпоративного волонтерства до Всеукраїнського Флешмобу #letshelpbabusya»; Выбором номинантов Премии HR-бренд 2019 стал проект Мариупольского городского совета «Утримання молоді в Донецькому регіоні»; Специальную награду от оргкомитета «Премии HR-бренд» «За вклад в развитие культуры HR-брендинга в Украине» получил проект Coca-Cola HBC Ukraine Armenia Moldova «Feel the Brand Inside»; ыбором организатора Премии hh.ua grc стал проект компании ВОЛЯ «Work hard, play hard – Ігри, які залучають»; В специальной номинации «Overcome stereotypes» от Генерального Телеком Партнера, ОАО «Укртелеком», победителем стал проект Мариупольского городского совета «Утримання молоді в Донецькому регіоні»; Награду от Стратегического партнера, Брейн Сорс Интернешнл, в специальной номинации «Source of inspiration» получил КРЕДОБАНК проекту «Программа развития менеджеров КРЕДОБАНКа - KredoTalentClub»; В специальной номинации «Растим будущее» от Партнера Премии ГК «Верес» признан победителем Национальный банк Украины с проектом «Банк майбутнього». Специальная награда «Государство как работодатель» была присуждена за проект «Утримання молоді в Донецькому регіоні» Мариупольской городской рады. По результатам онлайн-голосования участников Премии HR-бренд 2019 победителями в номинации «Лучшая презентация проекта» стали

SoftServe, Inc. з проектом «Успішний старт кар'єри в ІТ»;

StarLightMedia з проектом «StarLight Talks – серія edutainment заходів для обміну досвідом»;

АЛЛО з проектом «Allo Max. Формат, що надихає».

Всего на участие в Премии было номинировано более 40 проектов от компаний самых разных отраслей и форм собственности: 4Service Ukraine, Coca-Cola HBC Ukraine Armenia Moldova, Danone, DataArt, DEVELOR UKRAINE, Domino's Pizza Ukraine, EPAM Ukraine, GlobalLogic Ukraine, Innovecs, JYSK, lifecell, moneyveo, Nexia DK, Pepsico, Roche Ukraine, Samsung R&D Institute Ukraine, SAYENKO KHARENKO NewLaw, SkyUp Airlines, Smart Solutions, SoftServe, Inc., StarLightMedia, Syngenta, Ubisoft, Агропромхолдинг «АСТАРТА-КИЇВ». Ашан Рітейл Україна, БАКАРДІ-МАРТІНІ ЮКРЕЙН, ВОЛЯ, ГК «АЛЛО», Група Компаній «ЛІГА», Датагруп, Джонсон і Джонсон Україна, Інтерпайп, ІТ-Інтегратор, КРЕДОБАНК, Маріупольська міська рада, Національний банк України, ПриватБанк, Укренерго, Укрзалізниця. Проекты всех номинантов доступны за посиланням.

Партнеры мероприятия: Укртелеком, Брейн Сорс Інтернешнл, ГК Верес, Mira Top Recruiting, ЛЮКСОПТИКА, Mars Incorporated, Jansen Capital Management, «Хлібні інвестиції», «Оріфлейм», FUTUFU, Фабрика каталогів PRINTSTORE GROUP

Информационные партнеры: «5 канал», European Business Association, Бизнес радио BRG, Буквы, AgroPortal.ua, Киево-Могилянская бизнес-школа [kmbs], журнал Бизнес, РБК-Україна.

По вопросам участия в «Премии HR-бренд Украина 2020» и партнерства обращайтесь:

Контактный телефон: 044 230 87 39

Почтовый ящик: info_ukraine@hh.ua