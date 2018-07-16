Оголошено про підозру начальнику ДФС у Вінницькій області

Правоохоронні органи розслідують можливі правопорушення виконувача обов'язків голови ДФС Мирослава Продана

Оголошено про підозру начальнику Головного управління Державної фіскальної служби(ДФС) у Вінницькій області Руслану Осмоловському. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За словами генпрокурора, у 2014 році у Вінниці була створена злочинна організація, до складу якої увійшли службові особи органів ДФС.

"У 2015-2016 роках члени цієї злочинної організації забезпечили призначення на найбільш важливі посади в органах ДФС України своїх представників - людей пов’язаних із незаконною діяльністю на Вінницькій митниці", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, правоохоронні органи розслідують можливі правопорушення виконувача обов'язків голови ДФС Мирослава Продана.

"Наявних у мене матеріалів достатньо для того, щоб бути переконаним у наявності грубих правопорушень Продана на посаді виконувача обов'язків голови ДФС. Якщо слідство покладе необхідну доказову базу, цю справу буде відправлено за підслідністю до органу, який має її реалізовувати. На цей момент триває слідство, я цього не приховую", - сказав генпрокурор.

На думку Юрія Луценка, на митниці існує систематична проблема, пов’язана із персоналом Державної митної служби ДФС.

"Починати треба з нової Державної митної служби як окремої юридичної особи з новим персоналом на всій території України, який може виставити нові вимоги до всіх старих схем", - заявив Луценко.

Нагадаємо, що раніше СБУ затримала керівника одного з підрозділів ДФС у Вінницькій області.