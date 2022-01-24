Объявлен тендер на реконструкцию объездной Житомира по трассе "Киев - Чоп"

Работы планируется осуществить в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Сам глава государства недавно назвал реконструкцию обхода Житомира приоритетом при ремонте наиболее критических участков трассы М-06, работы на которых намечены, по его словам, на ближайшие годы.

Реконструкцию объездной Житомира начали до того, как в Украине стартовала программа "Большая стройка". Строительные работы должны были выполнить в течение двух лет, однако за этот период и отведенный дополнительный срок подрядчик выполнил только 50% из предусмотренного контрактом. В октябре 2020 года "Укравтодор" расторг контракт с недобросовестным подрядчиком.

"Значительная часть работ была выполнена подрядчиком с существенными нарушениями технологии строительства, работы признаны дефектными. Среди конкретных примеров рабочего брака - разрушение цементобетонного покрытия на участке", - объяснил ситуацию первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Разрушения, по данным технадзора, возникли из-за несоблюдения методологии проведения строительных работ. Выявлены также нарушения в устройстве покрытия, возведении искусственных сооружений и т.п. Необходимость ликвидации нарушений, по словам Ивко, значительно усложняет новый проект реконструкции.

Последний масштабный ремонт всей трассы "Киев - Чоп" проходил накануне Евро-2012. Межремонтный срок на большинстве участков уже истек, и начинает появляться ямочность. В Ровенской и Закарпатской областях, где покрытие получило повреждения, текущий ремонт запланирован тоже на 2022 год. Во Львовской области благодаря высококлассному эксплуатационному содержанию 187 км трассы потребности в масштабном ремонте нет на протяжении 7 лет.