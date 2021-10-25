Объявлен состав сборной Украины на ноябрьские матчи

Сообщается, что в команду возвращается целая группа исполнителей. Александр Зинченко и Тарас Качараба восстановились после повреждений, а Руслан Малиновский, Виктор Коваленко и Денис Гармаш привлекли внимание игрой в своих клубах.

Сбор начнется 8 ноября в Киеве, после чего в Одессе 11 числа пройдет товарищеский поединок с командой Болгарии. Заключительный матч в группе D отбора ЧМ-2022 украинцы сыграют 16 ноября в гостях против Боснии и Герцеговины.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тимчик (все - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба - "Шахтер" Донецк), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия" , Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик (СК "Днепр-1"), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Денис Гармаш ("Динамо" Киев).

Резервный список

Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Игорь Харатин ("Легия", Польша), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1").