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Объявит ли Путин всеобщую мобилизацию завтра: Песков дал ответ

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Россия, Четверг 16 июня 2022 17:39
Объявит ли Путин всеобщую мобилизацию завтра: Песков дал ответ Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Президент России Владимир Путин не будет в выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня объявлять о мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, передает ТАСС.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, назвал соответствующие зарубежные публикации лживыми вбросами.

Напомним, по данным агентства Bloomberg, Россия может объявить всеобщую мобилизацию из-за больших потерь и нехватки личного состава в армии.

Кроме того, в России могут повысить возрастной ценз для призыва в армию с 40 до 49 лет и отменить обязательное требование о прохождении воинской службы для тех, кто будет служить на контракте в танковых войсках.

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