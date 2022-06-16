Объявит ли Путин всеобщую мобилизацию завтра: Песков дал ответ

Президент России Владимир Путин не будет в выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня объявлять о мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, передает ТАСС .

Напомним, по данным агентства Bloomberg, Россия может объявить всеобщую мобилизацию из-за больших потерь и нехватки личного состава в армии.

Кроме того, в России могут повысить возрастной ценз для призыва в армию с 40 до 49 лет и отменить обязательное требование о прохождении воинской службы для тех, кто будет служить на контракте в танковых войсках.

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