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Обворовали 50 иностранных компаний на миллион долларов: СБУ разоблачила украинцев

Автор: Иванна Шовкун

Киберспециалисты СБУ с коллегами из США и Британии провели операцию по ликвидации мощного хакерского сервиса. Они разоблачили украинцев, обворовавших 50 иностранных компаний на миллион долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным правоохранителей, злоумышленники совершали хакерские атаки на иностранные компании, а также оказывали платные услуги по подмене IP-адресов другим хакерам. По предварительным оценкам, за время деятельности группа заработала более миллиона долларов.

Известно, что хакеры предоставляли услуги, которые позволяли сразу подгружать через платформу компьютерные вирусы, шпионское обеспечение и другие вредоносные программы.

"То есть это был сугубо "бандитский" сервис, созданный злоумышленниками для злоумышленников и неподконтрольный никакой власти или правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, "бизнес" организовали украинцы, в том числе и находящиеся в розыске иностранных правоохранительных органов. Администрировали работу сервиса с домашних персональных компьютеров, а во избежание ответственности - маскировались под разными никнеймами в сети Darknet.

СБУ провела обыски у злоумышленников. У них нашли и изъяли телефоны, компьютеры и другие вещественные доказательства преступлений.

Фото: СБУ разоблачила хакеров (ssu.gov.ua)

Открыто уголовное производство по 3 статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, киберспециалисты СБУ разоблачили группу международных хакеров. Они взламывали мобильные телефоны, воровали пароли, а потом продавали конфиденциальную информацию.

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Служба безопасности Украины