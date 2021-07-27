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Обвиняют в поддержке терроризма: в Афганистане задержали четырех журналистов

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Афганистан, Вторник 27 июля 2021 17:47
Обвиняют в поддержке терроризма: в Афганистане задержали четырех журналистов Фото: в Афганистане задержали журналистов из-за пропаганды в пользу Талибана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Афганистане задержали четырех журналистов, после того, как в понедельник они готовились к репортажу в районе, что захвачен боевиками "Талибана". Представителей СМИ обвиняют в пропаганде в пользу терроризма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ArianaNews.

Согласно сообщению МВД Афганистана, журналисты радиостанции "Миллат чаг" были задержаны в результате того, как посетили район Спин-Болдак, который сегодня захвачен боевиками "Талибана".

"Журналисты задержаны из-за ведения пропаганды в пользу "Талибана", - заявил представитель министерства Мирваис Станекзай.

По словам чиновника, Афганистан соблюдает свободу слова, впрочем правление запретило журналистам посещать захваченный террористами район.

Сейчас известно, что правоохранители проведут расследование в отношении журналистов в рамках закона.

Стоит отметить, что среди задержанных отмечается и оператор "Синьхуа", имя которого не разглашается.

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Талибан Афганистан журналисты
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