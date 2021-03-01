Обвиняемый по делу MH17 судится с Bellingcat из-за расследования

Известно, что Безлер начал разбирательство осенью в 2020 году, подав иск в суде Санкт-Петербурга. Ему помогают три юриста.

В своем иске Безлер требует от Bellingcat опровергнуть публикации, в которых содержатся фрагменты переговоров боевиков в эпизоде со сбитым рейсом MH17 над Донбассом летом 2014 года, которые перехватила Служба безопасности Украины.

Журналисты в своих публикациях называют Безлера важным свидетелем катастрофы, при этом допуская, что его подчиненные могли ложно оповестить российских военных о рейсе, приняв его за военный украинский самолет.

Экс-главарь боевиков утверждает, что журналисты ложно поняли его телефонные переговоры и на основании этого определили его как лицо, причастное к крушению самолета.

В иске сказано, что упоминание его в публикациях является "порочащим" и требует удалить все 140 упоминаний в текстах о нем, а также выплатить компенсацию в 500 тысяч рублей за "чрезвычайные нравственные страдания".

Bellingcat не собирается убирать упоминания Безлера из своих материалов. Адвокат организации в российском суде Саркис Дарбинян допускает, что ситуация может привести к блокировке сайта на территории России, поскольку такой механизм предусмотрен законодательством.