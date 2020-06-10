Обвиняемым в катастрофе MH17 отказали в иммунитете

Четверым обвиняемым в причастности к катастрофе MH17 на Донбассе отказано в так называемом иммунитете комбатанта. Нидерландская сторона не видит препятствия для их уголовного преследования.

Об этом заявил прокурор Вард Фердинандуссе, сообщает издание nu.nl.

По его словам, подозреваемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко не являются комбатантами с точки зрения международного права. Соответственно, они не могут воспользоваться иммунитетом от уголовного преследования как минимум по двум причинам.

Он уточнил, что, во-первых, Россия отрицает влияние на боевиков так называемой "Донецкой народной республики", что позволило бы рассматривать их как представителей российских войск. Во-вторых, представители незаконных вооруженных формирований не были частью организованной военной системы, а под их контролем совершались крупные военные преступления.

"Конечно, желательно, чтобы обвиняемые сами четко изложили свою позицию по этому вопросу", - добавил Фердинандуссе.

Таким образом, обвинение пришло к выводу, что подозреваемых можно преследовать на основе уголовного права Нидерландов. Кроме того, прокурор добавил, что следствие изучило возможность распространения на них других видов иммунитета, но никаких подтверждений найдено не было.

Отметим, согласно Женевской конвенции, комбатанты - это активные участники вооруженных конфликтов, на которых распространяются особые правила и которые могут при определенных обстоятельствах быть освобождены от уголовного преследования.

Другими словами, комбатантами считается весь личный состав регулярных вооруженных сил, ополчений, добровольческих и партизанских отрядов. Согласно международному праву, комбатант имеет право применять силу в ситуации вооруженного конфликта.

Напомним, на сегодняшнем заседании суда в Гааге рассматривается роль подозреваемых в катастрофе малазийского самолета; также обвинение представило результаты исследование ЗРК "Бук".

До этого следствие полностью исключило версию России об украинском "Буке" и запуске ракеты с подконтрольной Украине территории.