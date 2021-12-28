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Обвиняемые по делу о содействии Саакашвили в пересечении границы признали вину

Автор: Ольга Белей

Граждане Грузии, которые обвиняются в оказании помощи третьему президенту Михеилу Саакашвили в незаконном пересечении границы и передвижении по стране, на судебном заседании во вторник признали свою вину. Суд заключил всех четырех обвиняемых под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.

"В Тбилисском городском суде проводится досудебное слушание по делу об въезде Михаила Саакашвили в Грузию. Судья спросил подсудимых, признают ли они себя виновными. Каждый из них заявил на суде, что признает вину", - пишет издание.

При этом отмечается, что на слушании стороны обсудили допустимость доказательств, и судья объявил доказательства приемлемыми.

"Также сегодня был рассмотрен вопрос о содержании под стражей в качестве меры пресечения для обвиняемых. Прокуратура ходатайствовала об освобождении всех четырех подсудимых. Суд заключил всех четырех обвиняемых под стражу", - уточняет СМИ.

Стоит отметить, что Георгий Нариманидзе, Эльгуджа Цомая, Шалва и Зураб Цоцория обвиняются в сокрытии тяжкого преступления. Эльгуджа Цомая также обвиняется в пособничестве незаконному пересечению границы.

Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован.

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Михаил Саакашвили