Обвиняемые по делу о содействии Саакашвили в пересечении границы признали вину

"В Тбилисском городском суде проводится досудебное слушание по делу об въезде Михаила Саакашвили в Грузию. Судья спросил подсудимых, признают ли они себя виновными. Каждый из них заявил на суде, что признает вину", - пишет издание.

При этом отмечается, что на слушании стороны обсудили допустимость доказательств, и судья объявил доказательства приемлемыми.

"Также сегодня был рассмотрен вопрос о содержании под стражей в качестве меры пресечения для обвиняемых. Прокуратура ходатайствовала об освобождении всех четырех подсудимых. Суд заключил всех четырех обвиняемых под стражу", - уточняет СМИ.

Стоит отметить, что Георгий Нариманидзе, Эльгуджа Цомая, Шалва и Зураб Цоцория обвиняются в сокрытии тяжкого преступления. Эльгуджа Цомая также обвиняется в пособничестве незаконному пересечению границы.