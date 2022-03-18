Обвинения Украины и призыв прекратить огонь. Шольц и Путин провели новый разговор

Канцлер Германии Олаф Шольц провел новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Во время которого немецкий лидер призвал РФ к немедленному прекращению огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу федерального правительства Германии.
Отмечено, что их разговор длился почти час и практически полностью касался темы российско-украинской войны и усилий по ее прекращению.
"Канцлер призвал российского президента к скорейшему прекращению огня, для улучшения гуманитарной ситуации и достижения прогресса в поиске дипломатических решений конфликта", - говорится в сообщении.
В то время как Путин пожаловался Шольцу, что Киев якобы "затягивает переговорный процесс".
"Киевский режим стремится затянуть переговоры с Россией, выдвигая новые нереалистичные предложения, но российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", - заявили в Кремле.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Бундестагу призвал немецкого канцлера Олафа Шольца взять лидерскую роль и помочь остановить вторжение России.
Война России против Украины продолжается уже 23-й день. Подробнее о том, что происходит в стране - читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.