Обвинения Украины и призыв прекратить огонь. Шольц и Путин провели новый разговор

Отмечено, что их разговор длился почти час и практически полностью касался темы российско-украинской войны и усилий по ее прекращению.

"Канцлер призвал российского президента к скорейшему прекращению огня, для улучшения гуманитарной ситуации и достижения прогресса в поиске дипломатических решений конфликта", - говорится в сообщении.

В то время как Путин пожаловался Шольцу, что Киев якобы "затягивает переговорный процесс".

"Киевский режим стремится затянуть переговоры с Россией, выдвигая новые нереалистичные предложения, но российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", - заявили в Кремле.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Бундестагу призвал немецкого канцлера Олафа Шольца взять лидерскую роль и помочь остановить вторжение России.