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Обвинение не комментирует возможную связь освобождения Цемаха с обменом

Новости » Политика    05.09.2019 - 12:12
Обвинение не комментирует возможную связь освобождения Цемаха с обменом
Фото: Владимир Цемах (скрин видеотрансляции youtube.com )

Прокуратура не располагает сведениями о подготовке Цемаха к обмену

Обвинение по делу свидетеля катастрофы MH17 Владимира Цемаха не комментирует возможную связь его освобождения с предстоящим обменом пленными. Об этом заявил руководитель группы прокуроров по его делу Олег Пересада.

В частности, он отметил, что не может комментировать вопросы обмена пленными.

"…поскольку мне, как руководителю группы прокуроров в уголовном производстве в отношении господина Цемаха, никакой официальной информации о его обмене не поступало", - добавил он.

На сегодня Цемах подозревается в участии в деятельности террористической организации, совершении теракта, в результате которого погибли украинские военные. По словам прокурора, подозрения обоснованы и подтверждены доказательствами. Он также предположил, что на свободе Цемаху угрожает опасность, поскольку " наш северный сосед жестко обращается с опасными для себя лицами".

Отметим, в конце августа основатель Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Украина согласилась выдать Цемаха России обмен на освобождение политзаключенных. Он также назвал это "бесхребетным соглашением украинской власти", которое повлияет на юридическое дело MH17.

Кроме того, позже стало известно, что следователи из Нидерландов хотят допросить Цемаха. Также нидерландская прокуратура настаивает, чтобы Цемах находился в Украине и в дальнейшем, чтобы быть "доступным для следствия", и ему можно было бы ставить "дополнительные вопросы".

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