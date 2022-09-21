Обвал на російському фондовому ринку прискорився після оголошення Путіним мобілізації

Ринок акцій РФ на початку торгів у середу, 21 вересня, продовжив обвальне падіння. Індекс Московської біржі впав на 7,4% індекс РТС впав 9,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі .

Обвал стався після того, як резидент Росії Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію до РФ з 21 вересня. Мобілізаційні заходи розпочнуться вже сьогодні.

Ціни більшості "блакитних фішок" на Московській біржі впали близько 15%. Найбільше втрачають акції фінансових компаній.

Путін також пригрозив Заходу ядерною зброєю, заявивши, що російське нібито перевершує озброєння країн НАТО. "При загрозі своєї територіальної цілісності Росія використовує всі наявні кошти, це не блеф", - заявив він.

Глава військового відомства РФ Серій Шойгу заявив, що в ході мобілізації Росія планує призвати до армії 300 тисяч людей.

Нагадаємо, 20 вересня індекси Московської біржі та РТС обвалилися на 8,8-9,3% після повідомлень про плани мобілізації.