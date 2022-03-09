Обвал продолжается. Рубль резко подешевел после открытия торгов в Москве
Российский рубль резко упал по отношению к доллару после открытия местных торгов впервые на этой неделе. Валюта упала на 7,8% до 113,9 за доллар по сравнению с закрытием в пятницу, когда Московская биржа заявила, что временно приостановит торги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В офшорной торговле перед открытием ориентировочный спред между спросом и предложением составлял 7,4% от цены предложения, что позволяет предположить, что фактических сделок может быть немного.
Российский рубль котировался в офшорной по 130 рублей за доллар. Российская валюта, вероятно, продолжит потери на основных торгах, отмечает агентство.
На наличном рынке в Москве курс доллара достигает 200 рублей в продаже.
Банк России с 9 марта по 9 сентября разрешил снимать не более 10 тысяч долларов с валютных счетов и вкладов. ЦБ также вводит на этот срок запрет на продажу наличной валюты банками жителям России.
Кроме того, Банк России решил 9 марта не возобновлять торги на фондовом рынке.
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