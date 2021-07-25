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Обвал дома в Майами: спасатели прекратили поиски жертв, погибли 97 человек

Автор: Артур Родивилов

В руинах многоэтажного дома Champlain Towers South в Серфсайде возле Майами (США) завершили поиски тел. В результате обвала погибли 97 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В то же время, один человек - 54-летняя Эстель Хедайя - остается пропавшей без вести и, как считается, стала 98-й жертвой катастрофы.

Ее останки еще предстоит идентифицировать. Ее семья говорит, что после официального прекращения обыска она чувствует себя беспомощной и опасается, что о ней забудут.

Напомним, 2 июля президент США Джо Байден встретился со спасателями и семьями пострадавших от обвала дома в Майами. Встреча проходила три часа, к ней присоединилась первая леди Джил Байден.

Отметим, что здание обрушилось утром 24 июня. Всего в жилом доме было 135 квартир. Обрушилось 55 из них. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.

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МайамиФлорида