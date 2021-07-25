Обвал дома в Майами: спасатели прекратили поиски жертв, погибли 97 человек

В руинах многоэтажного дома Champlain Towers South в Серфсайде возле Майами (США) завершили поиски тел. В результате обвала погибли 97 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

В то же время, один человек - 54-летняя Эстель Хедайя - остается пропавшей без вести и, как считается, стала 98-й жертвой катастрофы.

Ее останки еще предстоит идентифицировать. Ее семья говорит, что после официального прекращения обыска она чувствует себя беспомощной и опасается, что о ней забудут.