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Обвал дома в Харькове: полиция открыла уголовное дело

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Харьков, Вторник 04 января 2022 15:40
Обвал дома в Харькове: полиция открыла уголовное дело Фото: в Харькове обрушилась четырехэтажка (Фото hk.npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители открыли уголовное дело по факту обвала четырехэтажного дома в Харькове. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ведомстве отмечают, что здание, в котором располагались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось.

"Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, сегодня стало известно, что в Харькове на проспекте Гагарина обрушился четырехэтажный дом. По информации правоохранителей, пострадавших в результате инцидента нет.

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Харьков Обрушение дома
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