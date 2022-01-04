В Харькове обрушилась четырехэтажка

В Харькове на проспекте Гагарина обрушился четырехэтажный дом. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост прес-секретаря мэрии Юрия Сидоренко в Facebook.

По его словам, произошел обвал нежилого дома.

"Относительно обвала на Гагарина, 20. Это не жилой дом, это офисные помещения бывшего завода Авторучка, которые находятся на частной территории", - рассказал Сидоренко.

В частности, пострадавших, по словам владельца помещений, нет. Предварительно, обрушение произошло из-за здания строительства, начавшегося рядом с обвалом.

"Мэр города Игорь Терехов уже дал поручение профильному заместителю Кузьмину выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство (если они вообще были выданы)", - добавил Сидоренко.

Сейчас на месте происшествия работают представители полиции и ГСЧС.

Обновлено 13:09

В полиции заявили, что выясняют причины обрушения стены нежилого дома в Основянском районе Харькова. В результате чего, по данным правоохранителей, пострадавших нет.

"4 января в 11:30 в полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Гагарина произошел обвал стены четырехэтажного дома. Установлено, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось", - рассказали в полиции.

Информация о событиях зарегистрирована в Едином учете. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.