Обуздать инфляцию: в НБУ пояснили повышение учетной ставки
Во время заседания Комитета по монетарной политике Национального банка 21 июля 2021 года шестеро членов поддержали повышение учетной ставки до 8,0%. Двое членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 8,5%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания, обнародованные на сайте НБУ.
Во время заседания члены КМП уделили особое внимание дальнейшему росту инфляционного давления, в том числе и фундаментального, динамике инфляционных ожиданий, а также необходимости ужесточения монетарной политики для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году.
Члены КМП согласились, что на горизонте монетарной политики преобладают проинфляционные риски. В частности, на фоне стремительного восстановления мировой экономики цены на товарных рынках будут выше, чем предполагалось. Кроме того, более существенное ускорение цен в большинстве стран мира усиливает риски более высокой импортируемой инфляции.
Весомое проинфляционное влияние также будет иметь живой внутренний спрос, который будет сохраняться на горизонте политики. Предприятия улучшают свои финансовые результаты, а реальные доходы граждан увеличиваются. Как следствие, деловые и потребительские настроения продолжат улучшаться, что тоже будет давить на цены. К тому же бизнес и население адаптировались к деятельности в условиях карантина, поэтому потенциальное усиление ограничений вероятно не будет иметь ощутимого дезинфляционного эффекта, отмечается в сообщении.
Подавляющее большинство членов КМП ожидают, что до конца года НБУ придется еще раз повысить учетную ставку на 0,5 в. п. и сохранять ее на этом уровне ориентировочно до второго квартала 2022 года.
Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 7,5% до 8,0% годовых с 23 июля 2021 года. Таким образом, НБУ продолжил цикл повышения ставок, прерванный в прошлом месяце.
Как сообщало РБК-Украина, инфляция в годовом измерении в июне 2021 года составила 9,5%, что почти в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5%).