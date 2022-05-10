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Обустроили дорогу через реку. На трассе Киев - Харьков открыто движение на Полтаву

Фото: возобновлено сообщение между Киевом и Полтавой (РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Между Киевом и Полтавой восстановили проезд по трассе М-03. Временную объездную дорогу через реку Трубеж обустроили возле села Борщев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Киевской области.

Сообщается, что снова можно проехать из Киева в Полтаву по трассе М-03 Киев - Харьков.

"Вблизи села Борщев Киевской области построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом. Временный объезд рассчитан на легковой и грузовой транспорт", - говорится в сообщении.

Дорожные службы уложили семь водопропускных труб через реку Трубеж, грунт укрепили геотекстильной решеткой, на слой песка устроили щебеночно-песчаную смесь, сверху - асфальтобетонное покрытие. На участке установили соответствующие дорожные знаки.

Напомним, на прошлой неделе дорожники восстановили сообщение Киев - Житомир по Варшавской трассе, открыв движение по мосту через реку Тетерев.

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КиевХарьковПолтава