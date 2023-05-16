Обсяг нелегального ринку тютюнових виробів перевищив 20%, - нардеп

Обсяг нелегального ринку тютюнових виробів в Україні в лютому 2023 року сягнув 20,2% від усього ринку. Більше ніж половину його становила продукція, маркована duty-free

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

"Свіжі дані звіту Kantar щодо нелегального ринку тютюнових виробів.

Дані за лютий 2022 - 20,2%. Для розуміння у лютому 2019 цей показник був лише 5,6%", - зазначив нардеп.

Головна частина нелегального ринку склала продукція маркована "duty-free" - 10,8%.

У розміщених депутатом матеріалах також зазначено, що 83% - це підробки боренів міжнародних тютюнових компаній без підроблених акцизних марок, тоді 17% - цигарки українських тютюнових виробників, які мають ознаки підробки акцизних марок: "Українське тютюнове виробництво" - 9% і "Юнайтед Табако" - 8%.

Железняк зазначив, що втрати за рік від реалізації нелегальної продукції сягнула 22 млрд грн.

Своєю чергою, голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев також наголосив, що вина за ситуацію, що склалася, переважно лежить на правоохоронцях не здатних цю проблему вирішити.

Нагадаємо, раніше парламентський фінкомітет на засіданні щодо ситуації на ринку підакцизних товарів у травні 2023 року рекомендував Державній податковій службі України провести перевірки виробників тютюнових виробів та імпортерів із питань виробництва та обігу тютюнової сировини.

Він також направив рекомендації Бюро економічної безпеки України та Національній поліції України вжити заходів щодо виявлення та припинення: незаконної діяльності заводів з виробництва спирту та виробників алкогольних напоїв.