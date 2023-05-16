Объем нелегального рынка табачных изделий превысил 20%, - нардеп

Объем нелегального рынка табачных изделий в Украине в феврале 2023 года достиг 20,2% всего рынка. Более половины его составляла продукция, маркированная duty-free

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

"Свежие данные отчета Kantar о нелегальном рынке табачных изделий.

Данные за февраль 2022 - 20,2%. Для понимания в феврале 2019 года этот показатель был лишь 5,6%", - отметил нардеп.

Главная часть нелегального рынка составила продукция маркированная "duty-free" - 10,8%.

В размещенных депутатом материалах также отмечено, что 83% - это подделки международных табачных компаний без поддельных акцизных марок, тогда 17% - сигареты украинских табачных производителей, которые имеют признаки подделки акцизных марок: "Украинское табачное производство" - 9% и "Юнайтед Табако" - 8%.

Железняк отметил, что потери за год от реализации нелегальной продукции достигли 22 млрд грн.

В свою очередь, председатель парламентского финкомитета Даниил Гетманцев также подчеркнул, что вина за сложившуюся ситуацию преимущественно лежит на правоохранителях не способных эту проблему решить.

Напомним, ранее парламентский финкомитет на заседании по ситуации на рынке подакцизных товаров в мае 2023 года рекомендовал Государственной налоговой службе Украины провести проверки производителей табачных изделий и импортеров по вопросам производства и обращения табачного сырья.

Он также направил рекомендации Бюро экономической безопасности Украины и Национальной полиции Украины принять меры по выявлению и пресечению: незаконной деятельности заводов по производству спирта и производителей алкогольных напитков.