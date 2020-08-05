В обсуждении дел против Кличко на съезде "Слуги народа" есть признаки админресурса, - КИУ

Обсуждение на съезде "Слуги народа" в присутствии президента возможных предвыборных уголовных дел имеет все признаки использования административного ресурса или политической коррупции.

Об этом сегодня заявил на пресс-конференции в Интерфакс-Украина генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

КИУ призывает власть и правоохранительные органы отказаться от практики возбуждения уголовных производств накануне избирательной кампании.

"Когда появляется видео, где народный депутат обсуждает с президентом возможности обнуления рейтинга из-за уголовных дел - это напоминает мне скорее позднего Виктора Януковича. Поэтому мы привлекаем внимание к этому факту. Мы предостерегаем, что обсуждение народного депутата Украины с президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - это история, которая имеет все признаки использования административного ресурса или политической коррупции", - подчеркнул Кошель.

В КИУ отметили, что существуют достаточно неприятные риски, указанная технология будет использоваться во время выборов "на полную" и на нее обратят внимание международные организации. В целом же, есть факты, свидетельствующие о системности ее применения.

Как сообщалось ранее, народный депутат Александр Дубинский, выступая 16 июля на внутрипартийных "праймериз", где избирался кандидат в мэры Киева от "Слуги народа", вспомнил об обсуждении с президентом использования уголовных дел против окружения действующего столичного мэра Виталия Кличко в борьбе за эту должность.