Обстріли України: що відомо про атаки росіян на ранок

Російська армія продовжувала обстрілювати територію Україні впродовж минулої доби.
РБК-Україна зібрало зведення по ситуації в регіонах, що знаходяться під постійними обстрілами на ранок, 23 травня.
За добу регіон зазнав 61 обстрілу з боку російських загарбників. Окупанти випустили по півдню України 373 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації.Зокрема обласний центр регіону, Херсон, щоб був звільнений від окупації 11 листопада минулого року, ворог накривав 6 разів, не пошкодувавши 16 снарядів. Ворог продовжує бити по житлових кварталах Херсонської області. Також за минулу добу під обстріл потрапила будівля заводу в місті Херсоні та підприємства в Бериславському районі.
"Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення", - констатував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Під ударами російських окупантів продовжує перебувати і Очаківська громада. За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, вчора близько 16.00 ворог знову поцілив по її території з артилерії, яку найчастіше використовує для ударів по цьому регіону півдня. Удар припав по акваторії Очаківської громади.
"Без постраждалих та руйнувань", - констатував Кім у Telegram, додавши, що в Миколаєві та інших районах області ніч пройшла відносно спокійно.
В цьому регіоні, за даними його очільника Сергія Лисака, які він також щоденно публікує Telegram, ніч пройшла без ворожих атак.
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