Обстріли та атаки в прикордонні. Між Пакистаном та талібами в Афганістані розгорівся конфлікт

Афганські сили Талібану націлилися на "кілька точок" у сусідньому Пакистані. Це відбулось через кілька днів після того, як пакистанські літаки провели удари по таборах на території Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та France 24 .

Раніше цього тижня речник уряду Талібану Забіхулла Муджахід заявив, що Пакистан обстріляв чотири райони в окрузі Бармаль на сході провінції Пактіка.

За його словами, загальна кількість загиблих становила 46 осіб, більшість з яких - діти та жінки. У заяві Міністерства оборони ці удари засудили й заявили, що не залишать "цей боягузливий акт без відповіді".

Високопоставлений представник сил безпеки Пакистану, який говорив на умовах анонімності, заявив, що удари були націлені на "укриття терористів на території Афганістану із застосуванням реактивних літаків і безпілотників".

Важливо зазначити, що даний удар стався після того, як незадовго до цього пакистанські таліби, відомі як "Техрік-е-Талібан Пакистан" і поділяють спільну ідеологію зі своїми афганськими колегами, заявили про напад на армійську заставу поблизу кордону з Афганістаном, в результаті якого, за даними пакистанської розвідки, загинуло 16 солдатів.

Відповідь на авіаудари по Афганістану

Сьогодні стало відомо, що афганські сили талібів атакували "кілька точок" у Пакистані.

У заяві міністерства оборони не вказується Пакистан, але йдеться, що удари були завдані поза "гіпотетичною лінією". Такий вираз афганська влада використовує для позначення кордону з Пакистаном, який вони давно оскаржували.

"Кілька пунктів за гіпотетичною лінією, які слугували центрами та схованками для зловмисників та їхніх прихильників, які організовували та координували атаки в Афганістані, були обстріляні у відповідь з південно-східного напрямку країни", - повідомили у міністерстві.

Відповідаючи на запитання, чи йдеться у заяві про Пакистан, речник міністерства Енаятулла Ховаразмі сказав, що вони не вважають ці території пакистанськими.

"Ми не вважаємо це територією Пакистану, тому ми не можемо підтвердити територію, але вона була з іншого боку гіпотетичної лінії", - наголосив він.