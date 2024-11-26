Українців закликають уникати місць скупчення людей у Пакистані: що трапилося

У зв’язку з загостренням безпекової ситуації в Ісламабаді та інших містах Пакистану, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України дотримуватись максимальної обережності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство закордонних справ України .

У випадку, якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, то необхідно негайно звернутися:

Українцям радять уникати місць масових зібрань, не залишати місце проживання без крайньої потреби, виконувати законні вимоги місцевих правоохоронців, стежити за офіційними повідомленнями влади та мати при собі документи, які посвідчують особу.

Що відбувається у Пакистані

Кілька днів тому влада Пакистану призупинила надання послуг мобільного зв'язку та інтернету в регіонах із загрозою безпеці через можливі акції протесту на підтримку колишнього прем’єра Імрана Хана, який перебуває у в’язниці понад рік.

За повідомленням Associated Press, уряд не уточнив, як довго діятимуть обмеження. Водночас телекомунікаційні компанії пропонують альтернативні способи зв’язку через стаціонарні мережі.

На тлі протестів столицю Ісламабад оточили контейнерами, а основні дороги перекриті. У містах країни тривають арешти прихильників Хана, хоча деякі регіони, як-от Пешавар, демонструють святковий настрій із підтримкою політика.

Посольство США попередило своїх громадян у столиці про загрозу насильства навіть під час мирних зібрань, закликаючи уникати великих скупчень людей.

РБК-Україна розповідало, що у місті Кветта на південному заході Пакистану 9 листопада смертник здійснив вибух на платформі головного залізничного вокзалу. Унаслідок теракту загинули щонайменше 25 людей, ще 53 отримали поранення. Відповідальність за напад взяла на себе Визвольна армія Белуджистану – збройне формування, яке бореться за незалежність однойменного регіону. Белуджистан розташований на території Пакистану, Афганістану та Ірану.

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