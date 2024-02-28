Обстріли Херсона: російська армія влучила у вантажне судно

"У Херсоні зафіксовані влучання у вантажне судно, також пошкоджено автомобілі. Внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджені ферма та елеватор", - розповів він.

Також, за словами Прокудіна, ворог знову обстріляв Херсонщину з авіації. Поблизу селища Зеленівка випустив керовану авіабомбу.

"Через російську агресію 1 людини загинула, ще дві людини дістали поранення", - додав голова ОВА.

Обстріли Херсона

Російські війська обстрілюють Херсон і правобережжя Херсонської області навіть після того, як українські сили оборони повернули ці населені пункти під свій контроль восени 2022 року після повного захоплення регіону РФ у лютому 2022 року.

Так, 26 грудня 2023 року окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Крім того, поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської області та двоє цивільних.

А вночі на 5 січня 2024 рокуросійська армія вдарила трьома "шахедами" по Високому Тягінської громади. Під обстріл потрапило модульне містечко, 7 людей постраждали.