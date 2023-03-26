UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріли Харківської області за добу: росіяни з танків та РСЗВ гатили по житлових будинках

Фото: російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область з танків та РСЗВ (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби під вогнем окупантів перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча та інші міста. Росіяни з танків та РСЗВ били по житлових будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зокрема, минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

"Внаслідок танкового обстрілу с. Тимофіївка Богодухівського району знищено житловий будинок та господарчі споруди, ще 2 будинки пошкоджено", - розповів він.

Крім того, через обстріли Вовчанська з РСЗВ також пошкоджено житлові будинки.

Нагадаємо, російські війська ввечері 25 березня обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти застосували дрон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків