Обстріли Донецької області не вщухають, але є і хороша новина

"За попередню добу інформація щодо загиблих і поранених на Донеччині не надходила", - розповів він.

Наслідки обстрілів Донецької області за добу (t.me/IhorMoroz_donoda)

Обстріли Донецької області

За даними Мороза, за останню добу на Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар із "Градів". На Донецькому напрямку у Мар'їнській ТГ обстріляні Красногорівка, Парасковіївка і Костянтинівка.

Крім того, Авдіївка зазнала трьох авіаракетних ударів, зранку - двох масованих артобстрілів; пошкоджено 4 багатоповерхівки та територію АКХЗ. В Очеретинській ТГ пошкоджено школу в Желанному, обстріляні околиці Очеретиного і Новобахмутівки.

В Українську Селидівської ТГ пошкоджено 19 приватних будинків, 8 багатоповерхівок, 2 господарчі будівлі, 2 освітні заклади і адмінбудівлю.

На Горлівському напрямку пошкоджено будинок у Неліпівці Торецької ТГ. У Часовоярській ТГ пошкоджено 3 будинки. Обстріляні околиці Костянтинівки. На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 8 обстрілів Лиманської ТГ.