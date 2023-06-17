Обстріли Донецької області: під ударом опинилися Торецьк та Вугледар, є загиблий

Російська армія обстріляла прифронтові населені пункти Донецької області. Внаслідок атак ворога загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
За минулу добу російські окупанти 20 разів обстріляли Вугледар та околиці. Також росіяни пошкодили будинок і господарчі споруди у Богоявленці.
Крім того, ворог обстріляв:
Фото: російська армія обстріляла Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Донецька область залишається в епіцентрі бойових дій. Активні бої тривають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а також у напрямку Волновахи.
Російські окупанти обстрілюють з важкого озброєння прифронтові населені пункти. Вчора через російські удари у Торецьку загинув мирний житель.
Всього, за попередніми оцінками, у Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 1563 цивільні особи, поранення отримали понад 3700 людей.
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