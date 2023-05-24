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Обстріли Авдіївки та Торецька: побільшало поранених та постраждалих

Фото: окупанти масовано обстріляли Торецьк та Авдіївку Донецької області, загалом поранено 8 людей (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Авдіївки Донецької області у вівторок, 23 травня, кількість поранених зросла до 3 людей. Окупанти також масовано атакували Торецьк, там 5 постраждалих.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

Обстріл Авдіївки

"На Донецькому напрямку 3 людини поранено в Авдіївці - місто зазнало масованого обстрілу з "Градів", - розповів він.

23 травня російські війська завдали масованого удару по Авдіївці Донецької області, застосувавши авіацію та ракети. До цього повідомлялось про двох поранених. При чому через цей обстріл був повністю зруйнований дев'ятиповерховий будинок аж до фундаменту. Під його завалами могли знаходитись близько двох людей.

Обстріл Торецька

У Торецьку через обстріл росіян 23 травня поранення отримали 5 людей.

За даними Кириленка, під час масованої атаки по місту, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, школу, палац культури та будівлю храму. Як свідчать наслідки руйнувань ворог цілиться саме по місцях, де можуть перебувати люди.

Обстріли Донецької області

За даними Кириленка, всього за добу на Донеччині через обстріли загарбників поранення отримали 11 людей - по одному ще в Костянтинівці, Новодмитрівці та Миколаївці. Попри обстріли, під якими перебуває кожне місто Донецької області, наприклад в Авдіївці, залишаються ще 1700 людей. Останніми місяцями ворог почав щільно гатити і по містах так званого "відносного тилу" - Костянтинівці, Краматорську, Дружківці, Слов'янську.

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Авдіївка