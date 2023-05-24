Обстріли Авдіївки: рятувальники показали, як евакуювали поранених

За даними ДСНС, вчора, 23 травня, вдень внаслідок чергового ворожого обстрілу було поранено жінку. На допомогу їй виїхали рятувальники Донецької області, які на автомобілі швидкої допомоги транспортували її до лікарні м. Мирноград.

Пізніше поранення отримав чоловік. Рятувальники доправили його до медзакладу м. Покровськ.

Ситуація в Авдіївці

Російські військові продовжують обстрілювати Авдіївку, ще починаючи з 2014 року. Наразі місто майже щоденно обстрілюється росіянами з боку окупованої частини Донецької області.

На початку місяця начальник об'єднаного центру Сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький заявив про необхідність найближчим часом евакуювати всіх цивільних з міста Авдіївка Донецької області. Правоохоронці зауважили, що люди стали активніше евакуюватися з міста, адже вони вкрай виснажені виживанням під щоденними авіаударами, без комунікацій, медичної допомоги.

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