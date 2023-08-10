Обстріл Запоріжжя: кількість жертв та поранених зросла

"Троє загиблих та дев'ять травмованих, серед них 11-місячна дитина - наслідок удару по обласному центру", - розповів він.

За словами Малашка, російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок - 19 та 21 років.

Як зазначив голова МВС Ігор Клименко, вранці в лікарні померла ще одна жінка.

"Станом на 8:30 загинуло 3 осіб, 9 - травмовано. Одна людина у важкому стані", - також констатував він.

Оновлено. В ДСНС України розповіли, що в Запоріжжі рятувальники ліквідували загоряння господарчої споруди на площі 12 кв.м, яка розташовувалася на території церкви. Надзвичайники провели аварійно-рятувальні роботи будівлі магазину та перевірили інші пошкоджені поруч будівлі.

На місці події працювали 8 волонтерів загону швидкого реагування ЗОО Товариства Червоного Хреста України.

Від ДСНС залучалося 36 рятувальників та 6 одиниць техніки. Від комунальної аварійно-рятувальної служби залучалося 11 людей особового складу та 2 одиниці техніки, від комунальних служб - 20 співробітників.

Обстріл Запоріжжя

У середу, 9 серпня, російські війська обстріляли Запоріжжя. Основний удар припав на один із житлових кварталів - Шевченківському. При цьому для атаки, яка сталася під час повітряної тривоги, ворог, ймовірно, використав ракету типу "Іскандер". Спочатку повідомлялося про двох загиблих та 7 поранених. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.