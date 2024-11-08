Обстріл Запоріжжя КАБами: кількість жертв та поранених зросла

Обстріл Запоріжжя

Російські окупанти завдали масованого удару КАБами по Запоріжжю вдень 7 листопада. Спочатку повідомлялося, що через атаку є руйнування та поранені.

Загалом загарбники завдали по місту п'ять ударів авіабомбами. Пізніше стало відомо про те, що через удар РФ по Запоріжжі загинули чотири людини. Ще 18 людей отримали поранення, серед них троє дітей.

Пізніше кількість поранених зросла до 40 людей, серед них виявилося вже четверо дітей.

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