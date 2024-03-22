Обстріл Вінницької області: РФ використала гібридну тактику, є "приліт"

Під час масованої атаки Україною російські дрони та ракети 22 березня атакували Вінницьку область. Є влучення в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.

"Ворог застосував гібрідну тактику БПЛА та крилатих ракет. Є влучання в об'єкт інфраструктури", - розповів він.

До цього голова ОВА звертався до мешканці регіону з проханням під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

"В області працюють всі сили та засоби Сил оборони України", - констатував Борзов.

Обстріл України

Російські війська рано-вранці 22 березня влаштували масований обстріл України. По всій країні було оголошено повітряну тривогу. Вибухи було чути у Дніпрі, Запоріжжі, де пролунала аж серія вибухів, Харкові, Кривому Розі. У Харкові, Дніпрі пропало світло, у Кривому Розі запровадили графіки аварійних відключень. Інформація про наслідки "прильотів" продовжує надходити. У поліції просять не знімати та не викладати не лише роботу ППО, а й місця влучень.