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Обстріл Сумської області: окупанти завдали понад 100 ударів та вбили жінку

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Сумська область, Вівторок 07 лютого 2023 22:12
Обстріл Сумської області: окупанти завдали понад 100 ударів та вбили жінку Фото: російські війська більше ста разів обстріляли прикордоння Сумської області (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 лютого, російські військові обстріляли прикордонні території Сумської області. В результаті обстрілу загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

За останню добу росіяни понад 100 разів обстріляли прикордонні території Сумської області. Усього протягом дня ворог здійснив обстріли низки громад. Зокрема:

  • Краснопільської,
  • Юнаківської,
  • Білопільської,
  • Середино-Будської,
  • Зноб-Новгородської,
  • Шалигинської,
  • Глухівської.

В результаті російської атаки було зафіксовано 125 прильотів та скидання з БПЛА трьох вибухових пристроїв, також ворог здійснив 1 кулеметну чергу по прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області.

По Краснопільській громаді військові РФ здійснили мінометний обстріл, ймовірно використовуючи міномет 120 мм калібру, загалом по громаді було 20 прильотів.

З мінометної зброї ворог обстріляв також і Юнаківську громаду, в дві черги ворог випустив 8 та пізніше ще 18 снарядів.

Росіяни з артилерії обстріляли село Павлівка Білопільської громади. По селу окупанти завдали 20 ударів, один зі снарядів потрапив в приватний житловий будинок, в результаті цього загинула місцева літня жінка 1946 року народження..

Крім мінометного обстрілу по Павлівці, було також зафіксовано скидання із БПЛА 2 гранат на територію громади. Також здійснювався мінометний обстріл в іншому селі громади − 11 прильотів.

По місту Середина-Буда росіяни скинули з дрону вибуховий пристрій типу ВОГ 25, проте він не вибухнув.

Зноб-Новгородську громаду окупанти обстріляли використовуючи станковий автоматичний гранатомет. Загалом було зафіксовано 21 прильот.

З крупнокаліберного кулемету військові РФ обстріляли також й Шалигинську громаду, крім того, ворог скинув на територію громади 7 мін.

По Глухівській громаді росіяни атакували з мінометної зброї. На територію громади прилетіло 17 мін.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Херсон та область, в результаті обстрілу росіяни поцілили по житлових будинках, є поранені.

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