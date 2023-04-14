Обстріл Слов’янська: кількість загиблих зросла до п’яти

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Слов'янську у Донецькій області збільшилась до п'яти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Близько 16 години росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, використали ракети С-300. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки", - додав глава області.

Зазначається, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина.

"Станом на 18:00 відомо про 5 загиблих і 15 поранених", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 14 квітня, російські військові обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл міста та заявив, що за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність.

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