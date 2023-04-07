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Обстріл "швидкої" у Бериславі: кількість постраждалих зросла

Ілюстративне фото: кількість постраждалих внаслідок обстрілу "швидкої" у Бериславі зросла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу по Бериславу Херсонської області зросла до восьми осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського в Telegram.

"Вісім поранених станом на зараз. З них двоє людей - працівники швидкої медичної допомоги, які їхали на виклик до постраждалих після обстрілу", - написав він.

Попередньо, окупанти прицільно скинули міни з дронів на машину швидкої допомоги.

Нагадаємо, сьогодні війська РФ обстріляли карету швидкої допомоги у Бериславі. Спочатку було відомо про поранення двох фельдшерів.

Крім того, внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу Берислава загинув чоловік.

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Херсонська областьВійна Росії проти України