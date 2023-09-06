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Обстріл ринку Костянтинівки: росіяни вбили 16 людей, ще понад 30 поранили

Констянтинівка, Середа 06 вересня 2023 16:01
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Обстріл ринку Костянтинівки: росіяни вбили 16 людей, ще понад 30 поранили Фото: російські військові обстріляли Костянтинівку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти знову обстріляли Костянтинівку. В результаті сьогоднішньої атаки загинуло 16 людей, ще 31 поранено.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Внаслідок обстрілу ринку вже відомо про 16 загиблих, з них 1 дитина. Щонайменше 20 людей поранено. Мої щирі співчуття родинам та близьким", - сказав прем'єр.

Він наголосив, що наразі всі служби працюють на місці, пожежу вже локалізовано, й проводяться заходи з допомоги постраждалим.

"Російські війська - це терористи, яким не буде прощення і спокою. За все прийде справедлива відплата", - наголосив Шмигаль.

Кількість поранених зросла

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, кількість поранених вже зросла до 28 осіб.

"ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим", - додав Клименко.

Кількість поранених збільшилась до понад 30

Донецька обласна військова адміністрація повідомила, що кількість поранених знову зросла.

"Станом на 16:00, від атаки окупантів загинули 16 людей. Ще 31 особа зазнала поранень різного ступеня тяжкості, їм надається невідкладна медична допомога", - повідомили в ОВА.

До того ж, за попередніми даними адміністрації, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельні об’єкти.

Обстріли Костянтинівки Донецької області

В останні дні Костянтинівка Донецької області перебуває під постійними обстрілами, хоч і вважається, що місто перебуває у так званому "відносному тилу".

Наприклад, учора, 5 вересня, Костянтинівку також обстріляли. Поранення отримали троє людей. Вони в момент обстрілу їхали мікроавтобусом. Двоє перебувають у лікарні у тяжкому стані.

До цього, ще зранку, 5 вересня, окупанти також завдали ракетного удару по Костянтинівці - 1 людина поранена, було пошкоджено 3 багатоповерхівки і 3 приватні будинки.

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