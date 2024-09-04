Обстріл Полтави: СБУ шукає тих, хто публікував у мережі фото та відео наслідків
Правоохоронці розшукують українців, які розповсюджували у соцмережах фото та відео наслідків вчорашнього російського удару по Полтаві. Частину таких "блогерів" уже виявили.
Про це на брифінгу розповів в.о. начальника Управління Служби безпеки України у Полтавській області Костянтин Семенюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
За його словами, у Полтаві продовжується огляд території після російського удару. Наразі слідство розглядає різні версії.
"Зараз версії я не можу озвучити, тому що це може зашкодити слідству. Звичайно, ми розглядаємо версії як з коригуванням, так і з можливим розвіддроном", - розповів Семенюк.
Також, за його словами, продовжується пошук людей, які публікували фото та відео з місця "прильотів".
"На даному етапі ми здійснюємо повний комплекс контррозвідувальних заходів щодо пошуку вказаних осіб, які здійснювали фото- та відеофіксацію та поширювали це у різних соціальних мережах, у тому числі й російських. Відео з'являлося і фото з'являлося", - додав Семенюк.
Деякі особи були встановлені, з ними проводять відповідні заходи.
Ракетний удар по Полтаві
Нагадаємо, вчора, 3 вересня, вранці росіяни вчинили черговий теракт - вони вдарили по будівлі Інституту зв'язку у Полтаві ракетами.
В результаті атаки загинуло понад 50 людей, також сотні отримали поранення.
Як з'ясувалося, для атаки окупанти використовували балістичні ракети "Іскандер-М".
Деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.
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