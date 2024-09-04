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Обстріл Полтави: СБУ шукає тих, хто публікував у мережі фото та відео наслідків

Полтава, Середа 04 вересня 2024 19:48
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Обстріл Полтави: СБУ шукає тих, хто публікував у мережі фото та відео наслідків Фото: росіяни завдали ракетного удару по Полтаві (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Правоохоронці розшукують українців, які розповсюджували у соцмережах фото та відео наслідків вчорашнього російського удару по Полтаві. Частину таких "блогерів" уже виявили.

Про це на брифінгу розповів в.о. начальника Управління Служби безпеки України у Полтавській області Костянтин Семенюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За його словами, у Полтаві продовжується огляд території після російського удару. Наразі слідство розглядає різні версії.

"Зараз версії я не можу озвучити, тому що це може зашкодити слідству. Звичайно, ми розглядаємо версії як з коригуванням, так і з можливим розвіддроном", - розповів Семенюк.

Також, за його словами, продовжується пошук людей, які публікували фото та відео з місця "прильотів".

"На даному етапі ми здійснюємо повний комплекс контррозвідувальних заходів щодо пошуку вказаних осіб, які здійснювали фото- та відеофіксацію та поширювали це у різних соціальних мережах, у тому числі й російських. Відео з'являлося і фото з'являлося", - додав Семенюк.

Деякі особи були встановлені, з ними проводять відповідні заходи.

Ракетний удар по Полтаві

Нагадаємо, вчора, 3 вересня, вранці росіяни вчинили черговий теракт - вони вдарили по будівлі Інституту зв'язку у Полтаві ракетами.

В результаті атаки загинуло понад 50 людей, також сотні отримали поранення.

Як з'ясувалося, для атаки окупанти використовували балістичні ракети "Іскандер-М".

Деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.

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