Обстрел Полтавы: СБУ ищет тех, кто публиковал в сети фото и видео последствий
Правоохранители разыскивают украинцев, которые распространяли в соцсетях фото и видео последствий вчерашнего российского удара по Полтаве. Часть таких "блогеров" уже нашли.
Об этом на брифинге рассказал и.о. начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Константин Семенюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По его словам, в Полтаве продолжается осмотр территории после российского удара. По состоянию на сейчас следствие рассматривает разные версии.
"Сейчас версии я не могу озвучить, потому что это может повредить следствию. Конечно, мы рассматриваем версии, как с корректировкой, так и возможным разведдроном", - рассказал Семенюк.
Также, по его словам, продолжается поиск людей, которые публиковали фото и видео с места "прилетов".
"На данном этапе мы осуществляем полный комплекс контрразведывательных мероприятий по поиску указанных лиц, которые осуществляли фото- и видеофиксацию и распространяли это в разных социальных сетях, в том числе и российских. Видео появлялось и фото появлялось", - добавил Семенюк.
Некоторые личности были установлены, с ними предпринимают соответствующие меры.
Ракетный удар по Полтаве
Напомним, вчера, 3 сентября, утром россияне совершили очередной теракт - они ударили по зданию Института связи в Полтаве ракетами.
Было известно о том, что в результате атаки погибли более 50 человек, также сотни получили ранения.
Как выяснилось, для атаки оккупанты использовали баллистические ракеты “Искандер-М”.
Детали инцидента - в материале РБК-Украина.
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